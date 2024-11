Il Bisonte Firenze | a Palazzo Wanny arriva la temibile Novara

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

– Si chiude il 3 novembre il primo tour de force stagionale de Il, che alle 16 ospita ala Igor Gorgonzolaper la sesta giornata della Serie A1 Tigotà. Dopo aver affrontato in rapida successione, negli ultimi otto giorni, prima Pinerolo in casa e poi Milano in trasferta, ottenendo un ottimo bottino di quattro punti, sulla strada delle bisontineun’altra avversaria difficile, considerando che la squadra di Bernardi è quarta in classifica a quota 12, e ha perso una sola partita, alla prima giornata contro Chieri, vincendo le successive quattro con Pinerolo, Milano, Roma e Cuneo.