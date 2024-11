Ilfattoquotidiano.it - I ‘Dai e Dai’ vincono la ‘Sfida dei Campioni’ a Reazione a Catena. Stasera torna L’Eredità con Marco Liorni

Un finale di stagione da thriller a, dove le campionesse uscenti delle “Volta Pagina” (Anna Laura, Rosa e Antonella) sono state sconfitte dai “Dai e Dai” (, Simone, Mario) durante la temutissima Intesa Vincente. Cala così il sipario sul quiz estivo di Rai 1: da oggi 3 novembreinfatti, in onda tutti i giorni dalle 18.45 con. Dopo un inizio gara in cui entrambi i gruppi si sono fronteggiati alla pari, già durante le catene di “Una tira l’altra”, isono riusciti a superare le loro avversarie conquistando 10 secondi in più alla manche successiva. Nonostante la tensione del momento, Antonella, però, sembra calma: “La sua tranquillità è un esempio”, si complimenta Pino Insegno.