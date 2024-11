Calciomercato.it - “Gol irregolare”: scoppia il caos in Verona-Roma

Leggi tutto su Calciomercato.it

Episodio controverso nel primo tempo di. Il gol del 2-1 di Magnani ha suscitato proteste vibranti da parte dei giallorossi. L’analisi di Marelli Primo tempo subito ricco di emozioni quello giocato al Bentegodi tranella gara delle ore 18. La domenica pomeriggio in terra veronese si è aperta con il gol di Tengstedt che al 13?, approfittando di un clamoroso errore in disimpegno di Zalewski si è ritrovato da solo davanti a Svilar. “Gol”:ilin(LaPresse) – calciomercato.itL’attaccante dell’Hellas ha quindi punito a caro prezzo la leggerezza dell’esternonista che ha aperto le danze in una sfida che ha ancora molto da raccontare. Di Soulé infatti il gol del momentaneo pari con un clamoroso colpo di tacco su assist dello stesso Zalewski.