.com - Fiorentina a Torino (oggi, ore 15) per vincere e restare in zona Champions. Kean ci sarà. Formazioni

Leggi tutto su .com

Battere ildomenica 3 novembre 2024 (ore 15, diretta su Dazn), significherebbe raggiungere le sette vittorie consecutive. Magnifiche, come il film con Yul Brinner. Laproverà a far saltare il banco del campionato agguantando altri tre punti che la porterebbero a scavalcare di nuovo la Juve, vincitrice ieri a Udine. Viola fra le grandi: sogno che potrebbe avverarsi. Con una carta in più da giocare: il ritorno di Moise. Convocato e quindi a disposizione. Dovrebbe giocare dall'inizio. Mossa importante: da solo sa fare reparto. Ma con Beltran alle spalle riesce a destabilizzare le difese avversarie. Anche le più coperte, grintose, aggressive L'articolo, ore 15) perinciproviene da Firenze Post.