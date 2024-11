Bergamonews.it - De Roon, record di presenze con festa: “Scudetto? Giochiamo per i nostri obiettivi”

Nel giorno del trionfo dell’Atalanta al Maradona, al cospetto della capolista Napoli, anche Marten Detaglia un traguardo davvero importante: il centrocampista olandese ha toccato quota 281in Serie A con la maglia della Dea, diventando il giocatore nerazzurro ad aver disputato più gare in massime serie con il club orobico, agganciando Angeleri e Bellini. “E’ un orgoglio e un onore, ma preferisco parlare della squadra che oggi ha fatto un partitone a Napoli e ha dimostrato di essere una squadra di alto livello”. Anche l’olandese, così come Gasperini, preferisce dribblare la parola: “Non pensiamo ancora allo, è una parola ancora molto lontana da quelli che sono i: dobbiamo rimanere umili e giocare per i, pensando partita per partita. Poi vedremo alla fine dove possiamo arrivare”.