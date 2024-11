Ilrestodelcarlino.it - Così la ‘Zopa Caratena’ torna a nuova vita

Della ’Zopa, al secolo Fortunata Allodoli, non esiste traccia nei documenti ufficiali ma a questa carenza provvide Olindo Guerrini che nei suoi ’Sonetti romagnoli’ la cita cinque volte, quanto basta per insignirla di una meritata cittadinanza anagrafica. La ’Zopaera una famosa mendicante a capo di una combriccola di spiantati che cercava di sbarcare il lunario coi frutti delle elemosine. L’identità di Fortunata è racchiusa nel soprannome: Zopa perché aveva una gamba più corta dell’altra e Caratena perché fumava dentro la caratteristica pipa di terracotta (la caratena) le cicche raccolte per strada. E oggi la ’Zoparigrazie al poeta Nevio Spadoni che ha visto in lei qualcosa di più delle solite aneddotiche e le ha dedicato il gustosissimo pamphlet ’La zopa Caratena. La zoppa dalla pipa di terracotta’ (Clown Bianco Edizoni).