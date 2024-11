Liberoquotidiano.it - "Con chi deve giocare se vuole vincere": un (pesante) consiglio a Jannik Sinner

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Dario Puppo ha lanciato una suggestione che ha fatto impazzire gli appassionati del tennis italiano. Secondo il noto esperto,e Matteo Berrettini dovrebbein doppio in Coppa Davis. "Quandoe Berrettini hanno giocato insieme in doppio non mi sono piaciuti, ma oraè diverso - ha spiegato a Tennismania -. Sonego è bravo ad adattarsi a quello che non fa l'altro, Berrettini non può cambiare ma questa Davis è frutto delle tre vittorie di Berrettini in singolare a Bologna e secondo me - ha poi aggiunto - i punti che ti servono li vinci cone il doppio con". L'esperto ha ricordato chesta vivendo un momento magico. Anche se la stagione non è ancora finita.