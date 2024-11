Cityrumors.it - Centri commerciali come Walking dead, botte e fango al Re: Valencia sempre più all’inferno

Leggi tutto su Cityrumors.it

Uno scenario apocalittico che fa restare tutti senza parole anche per questo la gente se la prende con Sanchez e col monarca Uno scenario che sembra The”. Una città che non si riconosce più. L’inferno sulla terra, è così che è diventata. E quello che lascia più terrorizzati è, una volta che tutto si è fermato, vedere nel silenzio immaginitotalmente sommersi dal. Auna situazione allucinante con itrasformaticimiteri (Ansa Foto) Cityrumors.itPosti dove c’era vita, dove nle momento in cui è successa la tragedia c’erano migliaia di persone. E a quelle persone pochi ci hanno pensato perché tanti sono rimasti sommersi nel. E’ quello che stanno vedendo da ore i sommozzatori che si stanno immergendo per capire la situazione e tanti di loro riemergono sconvolto.