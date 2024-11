Dilei.it - Caos a Domenica In sugli amori a Ballando con le Stelle: “Ci sono altre due coppie”

Leggi tutto su Dilei.it

con lecon l’amore? Nella puntata odierna del 3 novembre 2024 diIn, una frase innocente di Rossella Erra ha fatto luce sui flirt che continuamente nascono all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Non solo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, grandi favoriti alla vittoria, ma ancheduedi cui, però, nonstati fatti i nomi e che devono essere ancora confermati.In, la rivelazione sucon le: ciduecon leè uno dei format televisivi più amati e seguiti, ma non solo: si sa che il ballo è un incontro di anime che spesso si innamorano. Abbiamo visto il feeling tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che è cresciuto giorno dopo giorno, fino a quel bacio da 10 e lode in diretta durante l’esibizione, che ha lasciato tutti gli spettatori senza fiato.