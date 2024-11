Sport.quotidiano.net - Barbieri duro: "Squadra irriconoscibile. Tutto sbagliato, si salva solo Nermin"

"Dire brutto al Siena che si è visto oggi, è fargli un complimento: è stato un Siena bruttissimo, sisoltanto, nessun altro"., per i pochi che non lo conoscessero, è il magazziniere bianconero: non ha usato mezzi termini il vice allenatore della Robur, Alessandro(nella foto), nell’analisi post Terranuova Traiana Siena. Un’analisi impietosa e non potrebbe essere altrimenti, per quello che ha fatto vedere il campo. "Abbiamo giocato cinque-dieci minuti, poi abbiamo mollato – le sue parole –. Siamo noi i primi a farci delle domande, è evidente che anche noi qualcosa abbiamo. Laè stata. Abbiamonell’approccio, nell’atteggiamento, nella voglia e sinceramente non me lo aspettavo. Sulle palle alte ci hanno massacrato.