Attacco alla capolista. Napoli-Atalanta a pranzo. La sfida fra Conte e Gasp profuma di scudetto

Scontro al vertice sotto il Vesuvio. Nell’anticipo odierno della 12.30 l’terza in classifica con 19 punti va a fare visita al Maradona, prima con 25 punti. Incrocio già pesante per le prime posizioni: un successo dei partenopei allontanerebbe di nove punti i bergamaschi dvetta, un colpaccio esterno degli orobici vanificherebbe il tentativo di fuga della squadra di. Pronostico aperto, ma ilha il vantaggio di non avere poi la Champions ad attenderlo: mercoledì infatti la Dea sarà impegnata a Stoccarda, in unacruciale per la corsa agli ottavi di finale. Gian Pieroerini - a maggio tentato per sua ammissione per qualche giorno da una proposta di De Laurentiis, e peraltro più volte accostatopanchina azzurra negli ultimi anni - non sembra intenzionato a fare turn over in vista dello Stoccarda.