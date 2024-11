Athletic – Betis | programma e dove guardare la partita della Liga in TV EA Sports

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-03 03:19:16 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: AAtletico eoggi si affrontano Domenica 3 novembreA 21:00 (Tempo peninsulare spagnolo), nel Stadio San Mamés. A pari punti in classifica, Leones e Verdiblancos cercano la vittoria puntando sul Zona Champions. Ernesto Valverde ha disponibile a tutti i suoi giocatoriprima squadra, con l’unico eccezione di Unai Simón. Atletico giocato con un altro uomo a Maiorca durante gran partedel giorno precedente, ma anche così non sono riusciti a battere la squadra vermiglio. Adesso torna alla competizione con la voglia di togliersi l’amaro in bocca contro un rivale che nel 21° secolo ah ha vinto solo quattro volte in questo scenario. I biancoverdi, dal canto loro, inseguono il loro terza vittoria nelladopo aver vinto Osasuna e Atletico Madrid.