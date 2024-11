Assalto alla sede Dhl a Piacenza chiodi in strada e auto rubate in fiamme | Erano almeno 15 e armati rubati tablet e smartphone per milioni di euro

Leggi tutto su Open.online

Una banda di15 rapinatori, divisi in tre squadre, che ha agito in fretta e si è coperta la fuga coninin. È una rapina con gli effetti speciali quella messa in atto da un gruppo di malviventiperiferia di. La banda ha assaltato ladella logistica Dhl, un magazzino pieno di oggetti e materiali. I rapinatori sono andati a colpo sicuro e hanno puntatoper massimizzare il valore del bottino. Che non è ancora stato quantificato ma secondo una prima stima può ammontare a diversidi. L’non è stato un colpo banale. I criminali hanno affrontato le guardie giurate che si occupano della sorveglianza dell’edificio e hanno anche rubato alcune macchine per darle allee bloccare il passaggio alle loro spalle, mentre fuggivano in direzione Cremona.