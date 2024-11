Formiche.net - Addestramento reale. Perché le immagini di Vittoria di Svezia sono un messaggio politico

La principessadiha recentemente completato un intensomilitare presso il Reggimento Anfibio di Stoccolma, documentato dalla Casaattraverso video e foto condivise sui social. La principessa, 47 anni, appare immersa nel fango e impegnata in prove fisiche senza privilegi reali: armata di fucile, in elmetto e tra gli alberi, affronta le sfide come un soldato qualsiasi. “Durante il corso di base, la Principessa ereditaria ha potuto approfondire le competenze personali da soldato e affrontare situazioni di combattimento pratiche”, ha scritto la Casaaccompagnando le. “Ha inoltre consolidato e sviluppato le conoscenze acquisite in precedenza”. Questa, infatti, non è la prima esperienza dimilitare per la futura Regina.