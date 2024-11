Lanotiziagiornale.it - Valencia, sale a 207 il bilancio delle vittime dell’alluvione. Il ministro dell’interno spagnolo: “Mancano all’appello 1900 persone”

Dopo la disastrosa alluvione, asi continua a scavare tra il fango e le macerie per salvare qualche vita umana. Mentre ilcontinua a salire, arrivando a quota 207 morti accertate, l’unica buona notizia è quella riportata dai media spagnoli secondo cui nella cittadina di Sedaví, nella regione di, dieci donne, operatrici nella casa di riposo della città, hanno salvato 124 anziani dall’alluvione, trasportandoli per le scale, e facendoli arrivare al secondo piano dell’edificio. La casa di riposo si stava allagando la notte, le dipendenti hanno raccontato ai media locali tra cui il Levante, che l’acqua stava piano pianondo. L’ascensore era fuori servizio e così le dieci donne hanno deciso di trasportare gli anziani, alcuni anche molto pesanti, per le scale, salvando a tutti la vita.