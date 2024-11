Spazionapoli.it - UFFICIALE – Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini per il match: la decisione del tecnico

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Domani andrà in scena la super sfida traallo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito l’elenco deiin casa nerazzurra. Il giorno del bigsi avvicina sempre più. Domani, ad aprire la giornata di Serie A sarà una partita speciale:con il fischio d’inizio alle ore 12:30. La partita andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona, dove saranno presenti tantissimi tifosi per l’occasione. Di fronte alla capolista, ci sarà la formazione di Gian Pieroche vive un momento molto importante che gli ha permesso di balzare al terzo posto in classifica. L’allenatore italiano conosce l’importanza della sfida, motivo per il quale non intende commette errori. La volontà è quella di puntare sugli uomini migliori, ancor più grazie alle ottime notizie provenienti dall’infermeria.