Tutto su Napoli-Atalanta | probabili formazioni ed altro

pronto allo stadio Maradona per il Big Match di domenica 3 novembre é in programma alle ore 12:30 traAltra sfida importante ed impegnativa per ildi Antonio Conte che domani affronterà – al Maradona– l’di Gasperini. Gli azzurri, dopo la vittoria attenuta al Meazza contro il Milan, avranno la possibilità di aumentare il vantaggio nei confronti di una diretta concorrente per la Champions League. L’è in un periodo di grande forma psicofisica ed è reduce da quattro successi consecutivi in campionato. Ultime sulConte si affiderà ancora ai suoi titolarissimi, escluso Lobotka che non è al meglio e potrà al massimo andare in panchina. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e McTominay.