Sentire bene vuol dire vivere pienamente le relazioni con le persone care

(Ilfoglio.it - sabato 2 novembre 2024) Per poter ascoltare la voce di un nipotino o di un figlio, per continuare ail nostro o la nostra amata, oppure le chiacchiere di un amico o i suoni delle nostre passioni. Per poter continuare aquello che abbiamo sempre sentito, insomma, c'è bisogno di prendersi cura dell'udito e sapere cosa è meglio fare per prevenire i problemi. Anche perché secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, oggi nel mondo circa 1,5 miliardi diconvivono con una forma di perdita uditiva (o ipoacusia) e si prevede che il loro numero sia destinato a salire a 2,5 miliardi nel 2050. Per questo Amplifon ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione attraverso la televisione e le piattaforme digitali. Anche perché diversi studi scientifici, peraltro, mostrano la stretta connessione tra ipoacusia e declino cognitivo.