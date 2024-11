Spazionapoli.it - “Sarà assente contro l’Atalanta”, Conte non potrà contare sull’azzurro: la decisione

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli. Gli azzurri scenderanno in campodomani alle ore 12.30. Il campionato italiano sta cambiando, ed anche in modo molto veloce. La classifica vede il Napoli al comando, con gli uomini di Antonioche non intendono assolutamente mollare la presa. A lanciare un chiaro messaggio, è stata la vittoria in trasferta a Milan che ha permesso ai partenopei di allungare sulle inseguitrici. In modo particolare, sulla Juventus che ora è lontana ben sette punti dalla vetta. Tutto ciò è merito del tecnico italiano, il quale sta facendo un lavoro ottimale in Campania. Domani ad attendere il Napoli ciuna super sfida. Infatti, gli azzurri scenderanno in campoallo stadio Diego Armando Maradona. Il matchtutt’altro che scontato, ancor più a causa dell’ottimo momento della Dea.