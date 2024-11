Lanazione.it - San Jacopino, degrado senza fine: “Ora basta, abbiamo paura anche ad uscire di giorno”

Firenze, 2 novembre 2024 – E’ stramazzata al suolo. Accanto a lei, una bottiglia di cognac quasi finita. È successo oggi intorno alle 15 in via Toselli. “Siamo sempre più scioccati - dicono i cittadini di San-. La signora che è collassata la conosciamo bene. È una frequentatrice abituale del giardinetto di via Galliano, tristemente noto per le cattive frequentazioni e le risse, le liti e le bottigliate che si verificano praticamente ogni”. Ma cos’è successo di preciso? “So che la signora e il suo amico hanno iniziato a litigare davanti all’Esselunga di via Galliano e che poi hanno proseguito in via Toselli, oltrepassando il posteggio del supermercato – racconta Gianfaldoni -. È lì che lei, per il troppo alcol ingerito, è finita a terra. Lui, come se niente fosse, si è spostato di pochi metri ed ha continuato a bere”. Immediato l’intervento del 118.