Dilei.it - Sabrina Salerno: “Il mio è un tumore aggressivo. Dopo la diagnosi momenti di sconforto”

Leggi tutto su Dilei.it

, che è stata operata per un, sta attraversando un momento delicato della sua vita. Nonostante tutto, ha già deciso di non fermarsi e di riprendere la tournée:l’intervento per la rimozione del cancro al seno, ha scelto di raccontare su Instagram cosa le è accaduto, per sensibilizzare le donne alla prevenzione.parla delCi sono statidi, masa di poter contare sugli affetti più cari e sinceri della sua vita: il marito, il figlio, gli amici. Le sue “persone” di sempre, che non l’hanno mai lasciata da sola in questo cammino intricato che è la vita. E che spesso ti mette di fronte a ostacoli insormontabili. Con un’intervista al Corriere della Sera, laha parlato degli ultimi mesi, da quando ha ricevuto ladie si è sottoposta all’intervento.