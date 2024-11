Romadailynews.it - Roma, rapina a mano armata in zona Ostiense: arrestato 40enne

Riconosciuto grazie a tatuaggio e immagini di videosorveglianza La Polizia di Stato ha fermato un uomo di 40 anni, di nazionalità italiana, accusato di averto un mini market in, a. Iltore, armato di coltello, ha sottratto circa 300 euro dalla cassa e un portafoglio contenente 245 euro, per poi fuggire. Gli agenti del commissariato Colombo sono riusciti a identificarlo analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno registrato ogni fase della. Il volto e l’abbigliamento del sospetto sono stati elementi cruciali per l’identificazione, insieme a un tatuaggio distintivo sul dorso della, che lo ha ricondotto alle forze dell’ordine come un volto noto nelladi Piramide