Ilfoglio.it - Ribelle di ogni bellezza e di mille forme, Niki de Saint Phalle splende in una gran mostra al Mudec

Leggi tutto su Ilfoglio.it

Nata bella, anzi bellissima e nata bene, anzi benissimo (il padre era un ricco banchiere), la francesede(1930-2002) ha ribaltato l’anagrafica del luogo comune diventando una delle più irriverenti e radicali artiste del suo tempo., battezzata Catherine-Marie-Agnès Fal de, ne ha fatte davvero dida far sembrare le perr del mondo dell’arte di oggi delle scialbe debuttanti: scappa e riscappa dal nobil collegio cui era stata iscritta per studiare, s’impunta a voler vivere d’arte, sposa un artista con pochi soldi e talenti, Harry Matthews, e con lui ha due figli, Laura e Philip, che porta a vivere in Val d’Orcia. Poi incontra Jean Tinguely e se ne innamora, lascia marito e prole per condividere con il nuovo amore – il compagno di una vita, anche quando non staranno più insieme – l’atelier a Parigi.