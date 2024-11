Ilrestodelcarlino.it - Pubblico e privato insieme: i genitori progettano il giardino della scuola

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Collaborazione e co-progettazione all’istituto "E. Fermi" dove la comunità educante ha messorisorse, competenze e capacità per riqualificare un’area gioco obsoleta e ri-creare un ambiente educativo all’aperto. Grazie alla collaborazione tra, riunitisi in un comitato spontaneo, insegnanti e amministrazione, è stato possibile restituire agli alunni ilscolastico. L’idea dei, che hanno potuto contare sulla professionalità dell’architetto Camilla Murray, mamma di due alunni, è stata proprio di co-progettare un luogo a misura di bambino, in cui esplorare, giocare e imparare secondo i principi del metodo Montessori. Il comitato didell’Istituto Fermi nasce proprio per cercare di unire e contribuire al miglioramento delle strutture scolastiche.