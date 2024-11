Psg Luis Enrique | Gestito bene contro un avversario aggressivo vittoria meritata

Leggi tutto su Sportface.it

Il tecnico del Psg,, ha parlato in conferenza stampa dopo lail Lens: “Quello che ricorderò di questa partita è che abbiamouna partita molto completaunche ha osato molto e ci ha reso le cose difficili, impedendoci di mettere in campo il nostro gioco abituale. Abbiamo avuto tante occasioni a inizio partita e meritavamo di segnare più gol. Laè giusta e“. Poi sui singoli, a partire da Ruiz: “Fabian è campione d’Europa, ha la capacità di realizzare cose che da fuori non si vedono, è molto intelligente nel giocare con i compagni. Sono molto contento della sua prestazione. Pacho è un difensore centrale di altissimo livello, perfetto per la nostra idea di gioco con pressing alto; è un giocatore potente nei duelli, non sbaglia, trova il spazi.