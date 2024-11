Anteprima24.it - Pronto soccorso in tilt, la denuncia dei sindacati

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“In provincia di Avellino isono diventati anche ambulatori della medicina territoriale. Nonostante i numerosi decreti legislativi e regionali che mirano a potenziare le cure primarie e la medicina territoriale — assumendo, ad esempio, infermieri di famiglia, sviluppando la telemedicina e le cure domiciliari — l’ASL di Avellino non è riuscita a potenziare queste attività fondamentali per la presa in carico di pazienti cronici e fragili. Questo deficit costringe tali pazienti a rivolgersi al 118 o direttamente aiper ricevere assistenza”. E’ quantono in una nota il segretario territoriale Romina Iannuzzi e aziendaleMichele Rosapane del Nursind.