Pattinaggio artistico GP de France 2024 | Guignard Fabbri chiudono al 2posto Sul podio anche Conti Macii e Ghilardi Ambrosini

Con la conclusione della seconda e ultima giornata di gare del Grand Prix deISU ad Angers, il Grand Prix ISU/25 è arrivato al giro di boa, con tre delle sei prove di qualificazione per le Finali di Grenoble già completate. In apertura di pomeriggio il titolo del singolo femminile è andato ad Amber Glenn, che nonostante un programma libero tutt’altro che perfetto, è comunque riuscita a ottenere un punteggio sufficiente per rimanere davanti alla giapponese Wakaba Higuchi, autrice del migliore libero e salita dal terzo al secondo posto. Glenn non è riuscita ad atterrare in maniera pulita il triplo axel che le aveva dato la leadership dopo il programma corto, ed ha commessodiversi errori su altri salti, compresa una caduta sul triplo flip, ma il notevole vantaggio accumulato venerdì le è valso la vittoria di questa tappa del Grand Prix.