Ilgiorno.it - Papa Francesco nomina. Elena Beccalli consultore del dicastero per Cultura

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) MILANO, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è statata dadelper lae l’Educazione (foto di Vatican Media dell’udienza del mese di agosto). Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. Professoressa di Economia degli intermediari finanziari nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, dal 2014 ha ricoperto il ruolo di preside, è anche research associate del Centre for Analysis of risk and regulation della London School of Economics. Tra gli incarichi, è membro del Comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Fa parte del gruppo di esperti su investimenti socialmente responsabili della Conferenza Episcopale Italiana.