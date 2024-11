Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio operato alla spalla: definiti i tempi di recupero

Leggi tutto su Oasport.it

Disi è sottoposto a un intervento chirurgicospsinistra, dopo la lussazione rimediata in occasione delle pre-qualifiche del GP d’Austria lo scorso agosto. L’operazione ha avuto luogo questa mattina presso la clinica Villa Stuart a Roma dall’equipe guidata dal Professor Alessandro Castagna ed è perfettamente riuscita, dunque il centauro del VR46 Racing Team potrà dedicarsiriabilitazione: il suo percorso disarà volto al rientro in gara nel 2025. L’intervento è stato condotto tramite una tecnica artroscopica per stabilizzare l’articolazione.