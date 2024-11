.com - Monza-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Ilè chiamato al riscatto. I rossoneri affrontano oggi, sabato 2 novembre, ilin quella che potrebbe essere l’ultima spiaggia per Fonseca. Il Diavolo è reduce dalla deludente sconfitta contro il Napoli, vittorioso 2-0 a San Siro, e un risultato diverso dalla vittoria potrebbe complicare, e di molto, la classifica rossonera. Ildal canto suo viene dalla buona prova contro l’Atalanta, in una partita vinta comunque dai bergamaschi 2-0, e Nesta cerca in casa punti fondamentali per le speranze salvezza dei brianzoli.è in programma oggi, sabato 2 novembre, alle ore 20.45. Ecco le(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta(4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.