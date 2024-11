Millennium – Quello che non uccide: dal libro al cast, tutte le curiosità sul film Tra i tanti personaggi femminili che negli ultimi anni si sono affermati di più sul grande schermo vi è certamente Quello di Lisbeth Salander, l’esperta hacker e vendicatrice nata dalla penna di Stieg Laon. Arrivata inizialmente sul grande schermo nel 2009 con il volto di Noomi Rapace nella trilogia Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta, questa è poi stata interpretata nel 2011 anche da Rooney Mara nel reboot statunitense Millennium – Uomini che odiano le donne. A distanza di sette anni, nel 2018, il personaggio è tornato al cinema con Millennium – Quello che non uccide (qui la recensione). Leggi tutto su Cinefilos.it che non: dalallesulTra i tanti personaggi femminili che negli ultimi anni si sono affermati di più sul grande schermo vi è certamentedi Lisbeth Salander, l’esperta hacker e vendicatrice nata dalla penna di Stieg Laon. Arrivata inizialmente sul grande schermo nel 2009 con il volto di Noomi Rapace nella trilogia Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco e La regina deielli di carta, questa è poi stata interpretata nel 2011 anche da Rooney Mara nel reboot statunitense– Uomini che odiano le donne. A distanza di sette anni, nel 2018, il personaggio è tornato al cinema conche non(qui la recensione).

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

(Ilfattoquotidiano.it)

Analizzare misteri risolti e indagare su cold case della cronaca nera italiana insieme a criminologi, psicologi ed esperti del settore. È l’obiettivo di ‘Detectives’, programma d’approfondimento true crime di cui, domenica in seconda serata su Rai ...

(Bresciatoday.it)

Millenium: Quello che non mi uccide - Lisbeth Salander in un'avvincente indagine su Prime Video

mi - Lisbeth Salander in un'avvincente indagine su Prime Video Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 25 Marzo, in prima serata

Stasera in tv: “ Millennium – Quello che non uccide ” su Rai 4

– Quello che ” su Rai 4 Perché ' Millennium : Quello che non uccide ' piacerà a chi ama James Bond e i supereroi

: Quello che ' piacerà a chi ama James Bond e i supereroi Dalla moda al cinema intervista a Sylvia Hoeks, la cattiva di Millennium - Quello che non uccide

- Quello che Millennium

"Ho visto una ragazza con le cuffiette che guardava le stelle nel cielo. L'ho avvicinata da dietro, le ho messo una mano sulla spalla e le ho detto: 'Scusa per quello che sta per succedere'. Ho colpito al cuore perché volevo ucciderla. Ma non ci ...