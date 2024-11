Laprimapagina.it - Milano. Scontro tra moto, auto e bici: morto il ventenne Enzo Stefano Caparra

Leggi tutto su Laprimapagina.it

Drammatico incidente stradale sabato pomeriggio a, 20 anni, èin unoche ha coinvolto un’, unae lasu cui lui stesso viaggiava insieme a un amico. L’impatto è avvenuto alle 13.30 in via Pellegrino Rossi, in zona Affori. In base alle prime ricostruzioni l’e laavrebbero impattato tra loro, travolgendo poi un ciclista e un pedone che era sul marciapiedi. Ad avere la peggio è stato il passeggero della. Sbalzato dopo l’urto,sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti con duemediche e due ambulanze, hanno solo potuto constatare il decesso di. Il conducente dellacicletta, 21 anni, è stato ricoverato in codice rosso al San Gerardo. Un pedone di 69 anni, che era sul marciapiedi, è stato accompagnato al Niguarda in codice giallo.