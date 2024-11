Gqitalia.it - Michele Placido con Eterno visionario spia tra le mura di casa di Pirandello

Leggi tutto su Gqitalia.it

Ancoraal cinema. Dopo La stranezza e Lenora Addio, ultimo lavoro di Paolo Taviani, anche, con, si cimenta con un film sul drammaturgo siciliano. Col passare del tempo il regista di Romanzo criminale si affida sempre di più al cinema in costume: due anni fa raccontava la vita e l’arte oscura di Caravaggio, oggi, dopo 4 anni di lavoro, entra indi(Fabrizio Bentivoglio) per parlare dei suoi fantasmi e del rapporto con la moglie (Valeria Bruni Tedeschi), i figli (Fausto, Stefano e Lietta) e Marta Abba (Federica Luna Vincenti), attrice e sua musa ispiratrice. Fabrizio Bentivoglio inFEDERICA DI BENEDETTO, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e nelle sale dal 7 novembre, incomincia su un treno diretto a Stoccolma, dove nel 1934ritirava il Nobel.