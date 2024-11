Ilrestodelcarlino.it - Macerata, raggiri e truffe agli anziani: aumentano i casi in provincia

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Sono 1.352 le denunce die frodi informatiche rilevate indinel 2023, 12 in più (+0,9%) rispetto alle 1.340 dell’anno precedente. Il fatto è che spesso le vittime sono soprattuttoche vivono soli, spesso raggirati, tramite messaggi fraudolenti, mail ingannevoli, cellulari clonati, e altro. Il dato è emerso nel corso di un convegno della Cna regionale nel corso del quale è stato evidenziato che l’anno scorso oltre il 77% dei marchigiani ha subito un tentativo di truffa informatica.in aumento: i dati Le denunce sono state in tutto 6.661, 469 in più rispetto alle 6.192 del 2022, in crescita del 6,7%. Il primato spetta alladi Ancona con 2.115 denunce (+16,1%), seguita da Pesaro e Urbino con 1.466 denunce (+6,4%) e da