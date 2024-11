Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 7-6 6-4, WTA Finals 2024 in DIRETTA: esordio da incorniciare per l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:52 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:50 2 ACE e 2 doppi falli per Jasmine, che ha tenuto in campo il 62% di prime ricavando il 70% di punti. 8 ACE e un doppio fallo per, che ha commesso ben 45 errori non forzati, disastrosa specialmente con il dritto. 19:49 Per la terza volta nella storia delleuna tennista italiana vince il match d’. Vittoria pesantissima per la toscana, cresciuta nel secondo parziale. E domani sarà tempo di doppio con Sara Errani. JASMINEb. ELENA7-6 (5) 6-4! E’ lungo, è lungo il rovescio della kazaka.daper, che aggancia Sabalenka in testa al gruppo porpora dopo la prima giornata.