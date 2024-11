Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia disperato, nella notte il warm-up a Sepang

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonaamici DI OA SPORT e bentrovati alladel-up valido per il GP della, penultima tappa del Motomondialedi. Sul circuito dii piloti in lizza avranno la possibilità di effettuare gli ultimi ritocchi prima della gara lunga che, numeri alla mano, potrebbe già consegnare la vittoria aritmetica a Jorge Martin. Proprio così. La caduta di Francescodurante la Sprint Race ha spento quasi del tutto le speranze di riaggancio. I due piloti sono infatti staccati da ventinove punti. Tantissimi anche per stessa ammissione dell’attuale Campione del Mondo che, tuttavia, ha detto di volerci provare fino a quando la matematica non la condannerà . Lo spagnolo, dal canto suo, potrà permettersi di non spingere ed amministrare. Un vantaggio non da poco.