Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia di carattere in pole! Martin in scia. Dalle 08.00 italiane la Sprint Race

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.38 È tutto per questa, appuntamento alle 08.00per la. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 04.37 04.35, così, ha festeggiato la 23ma in top-class, unastratosferica oltre un secondo più veloce del tempo record del 2023. In prima fila partirannoe Alex Marquez. 04.35 Si prospetta unainfuocata alle 08.00con il confronto tra Peccoe Jorge. Sarebbe però preferibile per il piemontese che qualcuno riesce a inserirsi, per cui in questo contesto l’iberico ha chiaramente un vantaggio. 04.33 Quartararo in ottava posizione a 1.255 a precedere l’altra M1 di Rins (+1.389). 04.31 Una super prestazione di Francescocon il crono di 1:56.337 a precedere di 0.216 Jorgee di 0.938 Alex Marquez.