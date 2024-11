Superguidatv.it - Little Big Italy 2024 con Francesco Panella: novità e quando in tv

Bigsta per tornare con una nuova ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero. Il programma, condotto dal ristoratore, è arrivato alla settima stagione. Scopriamo insieme le anticipazioni eandrà in onda.Big, arriva la settima stagione:in tv Da Bali a Singapore, passando per il Vietnam fino alla Finlandia. Sono queste le mete culinarie della settima stagione diBig. Il programma mostra in ogni puntata una città diversa e vedecercare il ristorante in grado di offrire la migliore cucina italiana. La settima stagione diBigandrà in onda lunedì 4 novembrein prima serata, alle ore 21.30, sul Nove. Scopo del programma è mostrare le bellezze delle città nel mondo e la loro cucina.