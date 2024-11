Ilgiorno.it - Lecco-Ballabio, 23 mesi di cantiere: dalla frana del dicembre 2022 i lavori non sono ancora finiti

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Dovevano durare quattro, netrascorsi 23, ma inon. Anzi. Quasi due anni dopo lache, il 9, ha travolto e interrotto la nuova, investendo in pieno nipote e zio di 24 e 66 anni a bordo di un furgone miracolosamente sopravvissuti al crollo, si fatica a scorgere la luce in fondo al tunnel dell’intervento di messa in sicurezza del versante da cuicrollati 2mila metri cubi e almeno 5 mila tonnellate di rocce. Per questo ora c’è chi chiede semmai di allungarlo il tunnel, non dei, semmai quello della galleria Giulia, al cui imbocco si è riversato il dissesto e dove continuano a verificarsi smottamenti e allagamenti ogni volta che piove più del previsto, con conseguenti continue chiusure del raccordo per la Valsassina della Statale 36 e ulteriori proroghe deiin corso.