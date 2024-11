Ilgiorno.it - L’appuntamento inaspettato

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Bises In questo dedalo di vite complicate, sovraesposte in termini di social media e stimoli, ogni tanto alcune amiche si imbattono in personaggi cruciali per la loro carriera da single predestinate. Noiosissime le discussioni su chi deve pagare la cena o di quanti caratteri scrivere il messaggio per proporre un’uscita, interessantissimo invece l’argomento sempre attuale: dove il primo appuntamento? Al parco dopo i 30 è imbarazzante, al ristorante ormai non si riesce più a chiacchierare oltre il dessert che ti chiedono di lasciare il tavolo, in centro per una passeggiata troppa gente e uno slalom di ex, colleghi, vicini di casa, sciure del pilates. Così all’ultima amica fresca di match su Tinder ho proposto il Cimitero Monumentale.