Lettera43.it - La soluzione nucleare nella sfida energetica dell’intelligenza artificiale

Leggi tutto su Lettera43.it

Le azioni delle società che operano nel settore della tecnologiadi ultima generazione, come Oklo Inc e NuScale Power, hanno recentemente raggiunto livelli record, principalmente grazie ai nuovi contratti firmati con Google e Amazon. Questi accordi segnalano una ripresa di interesse verso l’energia atomica, che aveva subito un rallentamento dopo il disastro giapponese di Fukushima nel 2011, e indicano una possibile convergenza tra il settore energetico e i giganti tech. Questi ultimi, infatti, sono alla ricerca di fonti innovative per alimentare il motore dello sviluppo. Per fare il grande salto ilè fondamentale? Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, lo aveva detto: per fare il grande salto, ilè fondamentale.