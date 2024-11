Ilrestodelcarlino.it - Il Real Cameranese sfida l’Olimpia Marzocca

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Oggi a Camerano il big match di giornata nel girone B di Prima Categoria:contro Olimpia, quarta contro terza in classifica sino al Montenovo divise da un punto. Del trio di testa solo Fc Osimo in casa contro l’Ostra. Castelfrettese e Montemarciano rispettivamente sul campo della Sampaolese e della Castelleonese. Nel girone C Passatempese a Camerino. Scontro già da non sbagliare in fondo alla classifica per l’Argignano che ospita il Portorecanati. Il programma. Prima categoria (girone B), settima giornata (ore 14:30). Oggi: Borgo Minonna-Borghetto, Castelbellino-Filottranese, Castelleonese-Montemarciano, Fc Osimo-Ostra, Labor-Pietralacroce,-Olimpia, Sampaolese-Castelfrettese, San Biagio-Staffolo.