Ilfattoquotidiano.it - “Il premio miglior mer*a dell’anno va a mia sorella e al mio ex che sono partiti insieme la sera del mio compleanno”: lo sfogo di Taylor Mega

Non è stato unda ricordare per. L’influencer, infatti, si è lanciata in un lungocontro suaGiada Todesco. Il motivo? La presunta relazione tra quest’ultima e un ex fidanzato, rimasto anonimo, di. A denunciarlo è proprio l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi con una serie di storie pubblicate su Instagram. “Ilva a parimerito a miae allo psicopatico del mio ex cheper un viaggio romantico– scrivesui social -. Che brava ragazza di grandissimi valori”, sottolinea l’influencer. Poi aggiunge: “Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un po’ di visibilità. Ladel mio. Quanto sei carina per questo splendido regalo”.