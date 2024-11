Sport.quotidiano.net - Il Mantova in casa del Sassuolo con la voglia di stupire. Formazioni e diretta tv

Ancora una big sul cammino delche domani (alle 17.15) sfiderà il, ritenuto da molti addetti ai lavori la squadra più forte e meglio attrezzata della serie B. Indi un avversario così quotato la squadra di Possanzini, ex di turno (per tre anni è stato il vice di De Zerbi sulla panchina dei neroverdi), dovrà cercare di “rimpolpare” il suo ruolino di marcia in trasferta dove, finora, la matricola biancorossa è riuscita a raccogliere solo due pareggi. Senza troppi giri di parole mister Possanzini indica ai suoi giocatori la strada per tornare dal Mapei Stadium con un risultato positivo: “La sola strada è quella di fare quel gioco che ci sta caratterizzando e che ci ha guidato sin dallo scorso anno. Dobbiamo praticare il nostro gioco e far crescere la consapevolezza di poter dire la nostra pure con rivali così accreditati”.