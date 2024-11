Lettera43.it - Il K-Pop si espande negli Usa: il fenomeno Katseye

Il successo mondiale del K-pop deriva anche dalla capacità di costruire da zero una band, scegliendo scientificamente ogni singolo componente, con la sicurezza di fare breccia nel cuore di milioni e milioni di fan. Da anni, infatti, le società d’intrattenimento sudcoreane alimentano questa onda plasmando le carriere di giovani artisti tuttofare, idolatrati tanto in patria quanto all’estero. Adesso che il mercato nazionale è saturo, i colossi di Seul hanno iniziato a cercare i nuovi idoli oltreconfine. Nel loro mirino, in particolare, ci sono gli States. Dove, non a caso, ha piantato solide radici la Hybe Corporation di Bang Si-hyuk. Questo produttore, noto come Hitman Bang, è colui che ha creato, pezzo dopo pezzo, i Bts. Ora il suo nuovo obiettivo è sfornare nuovi fenomeni musicali capaci di imporsi nel panorama a stelle e strisce (e non solo).