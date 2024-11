Metropolitanmagazine.it - Il difficile coming out di Virginio Simonelli, chi è il misterioso fidanzato

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Dopo aver vinto la decima edizione del programma Amici di Maria De Filippi, Virginio Simonelli ha continuato la carriera nella musica sia come cantautore che come autore di canzoni per grandi artisti della musica italiana. In particolare, negli anni a seguire ha pubblicato brani di successo come Ad occhi chiusi, Non ha importanza, Dolcenotte, Finalmente, Tu mi senti, Hercules, Semplifica, Cubalibre e molti altri. Parallelamente alla carriera di cantautore, sono moltissimi i brani dei grandi artisti italiani ai quali ha collaborato. Tra questi Riflessi di me co-scritto con Francesca Michielin su musiche di Elisa, Limpido e Dove resto solo io di Laura Pausini. E ancora: Rimani tu di Raf, Weird di Lorenzo Fragola, Fantastico (fai quello che sei), E.STA.A.