Ilfoglio.it - Il coraggio e la fiducia sono le armi di Antonio Fantin, il ragazzo d’oro del nuoto

C’è una medagliache luccica tra due cicatrici. La prima, lungo la schiena, è il ricordo indelebile di quell’11 febbraio 2005. Quando un bimbo di poco più di tre anni, viene operato d’urgenza per una malformazione artero-venosa. La seconda, che dalla nuca scende fino al collo, è del 19 gennaio 2023. “Poteva succedere tutto. Dal non tornare a nuotare, o peggio, potevo addirittura perdere la vita. Ma quel bambino che aveva paura dell’acqua e che ha trovato ildi tuffarsi, questa volta, con, è entrato in sala operatoria”. Eccolo, un anno e mezzo dopo l’operazione, mano sul cuore e inno di Mameli che risuona in tutta la Defense Arena di Parigi: oro paralimpico nei 100m stile libero categoria S6, a cui segue l’argento nei 400m stile. Medaglie che si aggiungono alle altre 5 conquistate alla Paralimpiade di Tokyo 2020.