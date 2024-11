Ilgiorno.it - Halloween da incubo sul lago . Ragazzino picchia un carabiniere . Una ragazza denuncia abusi

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Per sedare la lite scoppiata in piena notte fuori dalla discoteca Venus, in via Sant’Abbondio, sono intervenuti carabinieri e polizia. Finendo perre un minorenne svizzero che ha aggredito un. La chiamata al numero di emergenza è arrivata alle 4.30 di giovedì notte segnalando una rissa: quando le pattuglie sono arrivate, la situazione era già sotto controllo, ma c’erano ancora alcuni giovani che gridavano verso gli addetti alla sicurezza del locale, tra cui un minorenne svizzero che aveva già iniziato a dare problemi quando si trovava all’interno del locale. Mentre poliziotti e carabinieri cercavano di riportare la calma, un militare è stato aggredito da undi 17 anni residente a Melano, in Canton Ticino, che fin da subito si era mostrato molto ostile, insultandoli e cercando di aggredirli fisicamente.