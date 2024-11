Ilrestodelcarlino.it - Giallo Golinucci, mamma Marisa non si arrende: “Faremo riaprire le indagini, ora sappiamo dov’è Boke”

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Cesena, 2 novembre 2024 – Pagine stropicciate e sbiadite di un’indagine durata trent’anni. Un’indagine sulla scomparsa di Cristinache non ha portato a niente se non ad aggiungere nuovi dubbi e misteri. Una nuova pagina sta per essere scritta, secondo quanto dichiarato dall’avvocata Barbara Iannuccelli, convinta che di qui a breve verrà riaperto il caso. RAVAGLIA 01/09/24 CESENA 32 ANNI DALLA SCOMPARSA DI CRSTINA- EVENTO CONDEGLI ANGELI E A VVOCATO BARBARA IANNUCCELLI “– ha detto l’avvocata Iannuccelli giovedì sera alla trasmissione Khorakhanè di San Marino Rtv condotta da Sara Bucci – eil caso. Grazie al consolato generale di Marsiglia abbiamo trovato in Francia Emanuelche è stato in prigione per motivi legati a casi di violenza sessuale.