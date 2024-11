Lapresse.it - Gaffe di Ylenja Lucaselli, ad Agorà la deputata FdI confonde i gulag col gulasch

Leggi tutto su Lapresse.it

Lapsus e conseguentein tv per ladi Fdi. L’onorevole, ospite del programma di Rai3weekend, si è rivolta all’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti dicendo “le piacciono più i”,ndo il piatto ungherese con i “” sovietici. Intervistata da Repubblicaha però spiegato di non aver commesso errori ma di aver pronunciato di proposito quelle parole. “No, non era una. Non volevo essere troppo cattiva e ho utilizzato un termine che non voleva essere troppo duro”, ha affermato lameloniana. Sulla stessa lunghezza d’onda di #Meloni con la calcolatrice. ???? Ile i: ladella melonianaad– la Repubblicahttps://t.co/UiHE9FZq0L Questo video è di proprietà di Rai –https://t.co/qKeCv4udQp pic.twitter.com/KrpOfTGLGT — K?rlo? X.